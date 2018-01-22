22.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина

Украинская делегация подняла хайп из-за приглашения российского сенатора в ПАСЕ


Украинская делегация в ПАСЕ протестует против участия в заседании ad hoc комитета председателя комитета Совета федерации России по международным делам Константина Косачева, так как он находится под санкциями, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом в интервью изданию Укринформ сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от БПП Алексей Гончаренко.

«Мы протестуем против участия Косачева, который находится под санкциями, в заседании ad hoc комитета. Я заявил об этом в сессионном зале, также мы заявляем об этой позиции в политических группах», — сказал Гончаренко.

Он отметил, что в декабре Косачев в том числе по этой причине был удалён с заседания политического комитета ПАСЕ, которое проходило в Париже.

«В Париже, где в декабре проходили заседания президентского и политического комитетов, мы добились того, что Косачев покинул заседание, так как он не был на него правильным образом приглашен и также находится под санкциями», — уточнил народный депутат, который является членом политического комитета.

По его мнению, эта ситуация свидетельствует о продолжении ведения Москвой «провокативной политики в Совете Европы».

«С российской стороны это провокативная линия. Они не признают санкции как таковые и не признают того, что Косачев под санкциями. Он — глава международного комитета, кого ещё отправлять, как не главу международного комитета. То есть провокации, связанной с фамилией Косачев, нет, но в целом их поведение провокативное и хамское. Мы все понимаем, что они делают», — сказал Гончаренко.

При этом депутат сейчас не видит причин считать новоизбранного президента ПАСЕ Микеле Николетти лоббистом российских интересов.

«На сегодняшний день это преувеличение. Более целесообразно ввести с ним диалог, чем вступать в конфликт. Другое дело, если ad hoc комитет даст рекомендации по возвращению российской делегации, а Николетти это будет поддерживать. Конечно, это будет уже открытая на них работа и мы будем реагировать на это максимально остро и жёстко», — заявил Гончаренко.

Завтра, 23 января, в ПАСЕ планируется заседание ad-hoc комитета, на котором намерены рассмотреть возможность возвращения россиян в ПАСЕ. Предполагается, что на заседании будут присутствовать представители парламента РФ.

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