26.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Украинская делегация шокировала ПАСЕ своей дикостью

В ходе принятия в ПАСЕ резолюции о защите языков национальных меньшинств украинские депутаты пытались внести в текст документы абсолютно дикие и абсурдные правки.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин, отметивший, что в ходе обсуждения резолюции депутат от «Самопомощи» Сергей Кираль шокировал представителей ЕС, когда попытался внести в документ поправку о защите языка большинства.

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«Коллеги из европейских стран посмотрели на него, как на упавшего с Луны. Это все равно, что в закон о защите животных внести правку о защите людей. Есть целая идеология защиты языков национальных меньшинств, поскольку считается, что их нужно защищать от ассимиляции языком и культурой большинства. Поэтому встать и сказать, что языки большинства нуждаются в защите, — полный абсурд, все равно, что, рассматривая безопасность пешеходов, кто-то встает и говорит: «Давайте рассмотрим безопасность водителей, сбивая пешеходов они об руль ударяются». Это же абсолютная дикость», — подчеркнул Волошин.

По его словам, такие силы, как «Самопомощь», вместо того, чтобы вести Украину в Европу, не понимают, что такое Европа и европейские ценности, а те, кто понимает, «признают, что их националистическому нутру эти ценности противны, неприемлемы и вредны».

«Это было четко видно, поскольку только националистическая и ура-патриотическая часть украинской делегации выступала против резолюции, тогда как каждый из выступающих, от Словакии до Финляндии, от Франции до Испании, рассказывал, как у них в стране защищают языки национальных меньшинств», — отметил эксперт-международник.

Он добавил, что о защите языков национальных меньшинств рассказывали и фактически оправдывались даже представители тех стран, которые в отличие от Украины не ратифицировали соответствующую хартию Совета Европы.

«И только украинская делегация вставала и рассказывала, как, например, Соболев из «Батькивщины», что в советское время в Запорожье ему якобы было трудно изучать украинский язык. Были еще абсолютно дикого содержания вещи, при том, что в документе Украина нигде не упоминается. Но, как говорится, на воре и шапка горит», — резюмировал Волошин.