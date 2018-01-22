22.01.2018

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Украинская делегация занервничала накануне новой резолюции ПАСЕ

На этой неделе стартует очередная сессия ПАСЕ, в ходе которой пройдет обсуждение доклада о системных нарушениях прав беженцев с Донбасса и граждан в зоне конфликта и прилагающейся к нему резолюции «Защита и развитие региональных языков и языков меньшинств в Европе».

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Об этом в своем блоге сообщает экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин, который приводит некоторые положения этого рекомендательного документа:

«- во всех возможных случаях, обеспечить этим языкам статус второго официального языка в тех регионах, где такие языки традиционно используются, с учетом конкретных условий и исторических традиций, характерных для каждого региона;

— обеспечить возможность обучения на региональном языке или языке меньшинства на протяжении всего периода обучения, начиная с дошкольного, начального и среднего образования, до профессиональной подготовки и высшего образования, по крайней мере, для учеников, чьи семьи этого желают; — обеспечить, чтобы сотрудники государственных администраций или служб, которые общаются с пользователями, могли предоставлять информацию и услуги на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; — в сфере медиа воздерживаться от применения ограничительных правовых и политических мер, таких как обязательства по субтитрованию/переводу и обязательные квоты для программ на официальном языке и т. д». При этом дипломат отмечает, что Украина, как и другие страны в документе прямо не упомянуты. «Это свод правил для всех. Но, надежные источники говорят, что делегаты от наших «патриотических» фракций очень сильно нервничают по поводу резолюции. К чему бы это? — удивляется Волошин. — Вроде же в Европу с их помощью уже четыре года идём».