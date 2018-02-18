18.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Донбасс, Общество, Происшествия, Скандал, Украина, Экономика

Украинская фабрика начала выпускать торт «Бедный еврей»


Славянская кондитерская фабрика на подконтрольной Киеву части Донецкой области начала выпуск торта под названием «Бедный еврей».

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Об этом сообщили на сайте предприятия.

В соцсетях уже успели прокомментировать данное событие.

«В планах завода производство торта «Небедный еврей», — иронизирует директор Украинскрго еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Подозреваю что это выпускает какой то Аман египтянин или турок в ответку на израильское пироженое «Ухо Амана», — выдвинула гипотезу пользовательница соцсети Vanda Kovalevskaya.

«А если серьезно, то фишка в том что этот торт и его название может иметь реальные исторические корни. Он так мог реально называться в еврейской бедной среде. Посмеявшись, стоит узнать побольше», — добавляет Aleksandr Shvayger.

Впрочем, некоторые уверены в том, что данный факт не имеет никакой политически некорректной подоплеки.

«Это не славянская фабрика придумала. Если Вы зайдёте на любой сайт с кулинарными рецептами, то именно так там этот торт и называется», — пишет Natasha Schmidt.

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