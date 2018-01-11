11.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Украинская государственная пропаганда пошла на кощунственный подлог

Киевские СМИ выдали преступления украинской вспомогательной полиции в годы Второй мировой войны за зверства советских чекистов.

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Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, сообщивший, что на сайте государственного информагентства «Укринформ» появилась статья некоего Юрия Сандула «Триумф «чекистов» — трагедия России».

«В качестве иллюстрации преступлений ЧК в статье использовано всемирно известное фото убийства украинской вспомогательной полицией евреев в местечке Мирополь, Житомирской области в 1941 году. Фото из Музея Холокоста в Вашингтоне, фейкомёты из информационного агентства подписали: «Зверства чекистов: расстрел НКВД матери с ребенком»», — пишет Долинский.

Он отмечает, что на самом деле подпись под этим снимком на сайте вашингтонского музея гласит: «Украинская вспомогательная полиция убивает еврейскую женщину и ребенка в городском парке. Мирополь, Украина/Советский Союз, октябрь 1941 года. Солдат, который сделал фото, после войны дал показания о том, что стреляющие были знакомы с жертвами».

«Это фото сделал словацкий солдат, который участвовал в охране места убийства. В тот день были убиты около ста евреев, включая 49 детей. Это уже не первый раз когда СМИ распространяют подобную дезинформацию, используя Холокост, — уточняет Долинский. — Например, несколько месяцев назад, украинская редакция «Радио Свобода» проиллюстрировала статью о выселении украинцев в Сибирь фотографией, которая на самом деле, оказалась широко известным изображением польских евреев депортируемых в лагерь смерти. Как же отвратительна попытка использовать образ этой еврейской женщины и ее маленького мальчика за мгновения до смерти».