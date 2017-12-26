26.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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Украинская Нацгвардия испытала новый бронеавтомобиль

В Национальной гвардии Украины прошло испытание нового специализированного бронированного автомобиля Варта-Новатор.

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Об этом сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел, переджает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Бронеавтомобиль сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений спецназначения с использованием шасси, которое приспособленное к эксплуатации в самых сложных условиях бездорожья. В отличие от своего старшего брата Варта, модель Новатор имеет более компактные размеры и гораздо легче. Также экземпляр оснастили дополнительными опциями, обеспечивающими комфорт и безопасность экипажа», — говорится в сообщении.

В то же время в Нацгвардии уточнили, что тест-драйв длился два часа. Там же добавили, что бронеавтомобиль разработало предприятие «Украинская бронетехника» специально для потребностей Нацгвардии.