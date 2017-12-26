|1 086 просмотров
Украинская Нацгвардия испытала новый бронеавтомобиль
В Национальной гвардии Украины прошло испытание нового специализированного бронированного автомобиля Варта-Новатор.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Об этом сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел, переджает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Бронеавтомобиль сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений спецназначения с использованием шасси, которое приспособленное к эксплуатации в самых сложных условиях бездорожья. В отличие от своего старшего брата Варта, модель Новатор имеет более компактные размеры и гораздо легче. Также экземпляр оснастили дополнительными опциями, обеспечивающими комфорт и безопасность экипажа», — говорится в сообщении.
В то же время в Нацгвардии уточнили, что тест-драйв длился два часа. Там же добавили, что бронеавтомобиль разработало предприятие «Украинская бронетехника» специально для потребностей Нацгвардии.
Метки: бронеавтомобиль, Нацгвардия
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.