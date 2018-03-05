05.03.2018, Киев, Николай Кузнецов
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Колониальная демократия, Коррупция, Украина, Экономика коллапса

Украинская «незалежность» близится к печальному финалу


Украина завершает проедание остатков советского наследия, затем последует распродажа чернозёмов и последних государственных заводов. Об этом на круглом столе в Верховной Раде заявил эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Элиты любых стран могут зарабатывать только тремя способами, − это за счёт внешней экспансии, перераспределения прибыли в свою пользу, а также за счёт воровства. В украинском варианте это –  коррупционная рента.

К сожалению, все 26 лет независимости украинская элита идёт по пути воровства денег с убытков. Данные действия приводят тому, что в стране активизируются иностранные агенты, идёт постоянная девальвация национальной валюты и растёт инфляция.

Украинская экономика уже давно не экспортно ориентированная, самый большой доход в бюджет приносит НДС с импорта. У Украины импорто- ориентированная экономика. Такая экономика обречена на то, чтобы сначала съесть всё, что накопили до этого предыдущие поколения, а потом начинать продавать заводы, землю, до тех пор, пока ничего не останется», − заявил Юрий Гаврилечко.

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