25.12.2017, Москва, Елена Острякова

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Украинская партия войны в шоке: грядет обмен пленными

Слухи о смерти минского процесса оказались сильно преувеличены. 27 декабря станет известно время и место, в котором состоится обмен пленными между ЛДНР и Украиной. Таким образом, будет выполнен шестой пункт минских соглашений, заключенных в феврале 2015 года.

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Договоренность об обмене была достигнута сегодня в Даниловом монастыре в Москве. Там под патронатом Патриарха Кирилла прошла встреча лидеров ЛДНР и лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, представлявшего Украину. Александр Захарченко и Леонид Пасечник отчитались о своей го готовности.

Стороны шли к выполнению простого пункта об обмене почти два года. Основная причина в том, что в гуманитарную подгруппу Контактной группы в Минске со стороны Украины входили такие персоны, как вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которую хорошая пресса на родине и одобрение националистов волновали больше, чем судьбы живых людей, томящихся в неволе.

Возможно также, что любой заимствованный у Запада формат на славянской почве не работает. Заседания в подгруппе (если они не отменялись, что случалось регулярно) превратились в пустую болтовню и обмен претензиями.

А вот задействование механизма личных связей, наработанных за тот период, когда Украина еще не была неРоссией, оказался более действенным. Эти связи продолжают сохраняться даже под канонадой публичных обвинений в агрессии.

Здесь очень показательно, что ключевую роль в переговорах по обмену пленными сыграл именно Виктор Медведчук. Его близкие отношения с Владимиром Путиным широко известны. А вот то, что глава администрации президента времен первого Майдана эффективно сотрудничает с Петром Порошенко, — политическая сенсация. У этих политиков сложный и далеко не позитивный бэкграунд отношений, но другого посредника на Украине просто не нашлось. «Не чуя под собой страны», минский процесс покидали, скандально хлопая дверью, даже такие признанные «политические мастодонты», как секретарь СНБО времен раннего Леонида Кучмы Владимир Горбулин.

Еще один истерик, отказавшийся от переговоров, Роман Безсмертный в одном из интервью утверждал: «Порошенко считает, что он юзает Медведчука, а Медведчук – что он юзает Порошенко». Политикам такого образа мыслей (а таких на современной Украине большинство) сложно понять мотивацию Медведчука, который еще в 2016 году в интервью одному из российских изданий заявил: «Вы делаете акцент на гражданстве. Но для меня куда важнее не национальность, а тот факт, что пять человек свободны».

Посредническая роль Медведчука проявилась в 2016 году при обмене Надежды Савченко на Александра Александрова и Евгения Ерофеева, а потом Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко на Елену Глищинскую, которую украинские власти держали в СИЗО с новорожденным ребенком, и Виталия Диденко.

И даже после этого у упырей из украинской партии войны хватало бестактности пенять Медведчуку его кумовством с Путиным и пытаться исключить его из минского процесса. Впрочем, бессмысленность заседаний в столице Белоруссии была на тот момент абсолютно очевидна.

Гораздо действенней оказалась челночная дипломатия и вовлечение в переговорный процесс новых влиятельных фигур. Например, Патриарха Кирилла. Именно к нему в ноябре обратился Медведчук за посредничеством. Процесс сдвинулся с мертвой точки, но даже после одобрительных комментариев в Европе украинская сторона пыталась его сорвать. Почти 400 человек, которые через несколько дней обретут свободу, должны благодарить за нее не свору «переговорщиков», а того, кто смог решить гуманитарный вопрос на уровне глав Украины и РФ.

Вполне вероятно, что и остальные пункты минских соглашений будут выполнены как-то так «в славянском стиле», минуя официальные институты, на личных контактах. Заметим, что обмен пленными происходит на фоне истеричных прогнозов украинских СМИ про возобновление войны на Донбассе после вывода оттуда российских военных представителей. Кликуши ошиблись. И дальше бы так.