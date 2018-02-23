23.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Украинская прокуратура по-прежнему ищет российский след на Майдане

На сегодняшний день нет никаких доказательств, подтверждающих причастность России к преступлениям, совершенным на Майдане, но это направление продолжает отрабатываться.

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Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил начальник департамента специальных расследований генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Журналисты напомнили, что ранее он заявлял, что «представители ФСБ, МВД РФ приезжали и интересовались информацией по Майдану, а также проводили консультации сотрудников СБУ и МВД», и поинтересовались, есть ли какие-то подозрения относительно «российского следа» на Майдане.

«Действительно, помощь в консультациях была, но проблема в том, насколько далеко заходили эти консультации. И это тоже проблема показаний, потому что никаких документов по этому поводу не составлялось. Все упирается в показания, которые в большинстве своем представители СБУ, которые с ними контактировали, не дают. Поэтому сегодня говорим о наличии консультаций, но не можем говорить о подстрекательстве или пособничестве, которое привело к совершению преступлений, именно на основании собранных доказательств.

Соответственно, и подозрений по этому поводу нет, но это направление продолжает отрабатываться. Надеемся, что все же мы дадим окончательную оценку их действиям», — не теряет надежды Горбатюк.