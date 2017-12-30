30.12.2017, Киев, Ольга Козаченко

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Украинская прокуратура продолжает искать российский след на Майдане

Генеральная прокуратура Украины не оставляет попыток отыскать пресловутую «руку Москвы» в событиях на Майдане.

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Об этом в интервью журналу «Український тиждень» рассказал руководитель департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, отвечая на вопрос, есть ли продвижения в расследовании российского следа в событиях Майдана.

«Успехи, конечно, есть, но не такие, которые давали бы основания для сообщения кому-то о подозрении. Относительно незаконного перемещения Януковича за границы в РФ обстоятельства установлены, подозрения причастным сообщены. По группе россиян, которые приезжали в Киев, также есть определенная информация: действительно прибывали в декабре, январе, феврале.

Так, консультировали украинскую власть, как-то направляли ее действия. Так, были советы по силовому разгону Майдана. Но относительно их роли в организации преступного противодействия протестным акциям расследование продолжается. Опять-таки, мы сталкиваемся с нежеланием правоохранительных органов, в этом случае работников СБУ, предоставлять необходимые показания, делиться информацией или документами», — утверждает Горбатюк.