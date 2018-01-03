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03.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Пропаганда, Религия, Украина

Украинская пропаганда объявила православное Рождество «плохой карикатурой»


Провозгласив официальным праздником отмечаемое по григорианскому календарю 25 декабря Рождество, Украина сделал шаг .в сторону от того, что называется «русским миром».

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Об этом пишет журнал «Країна».

«Украина, провозгласив официальным праздником Рождество по григорианскому календарю, сделала еще один небольшой шаг в сторону от «плохой карикатуры», называемой «русским миром», — утверждает издание. — Однако надо признать: путь, который ей еще предстоит пройти до «Европы», к реальному усвоению местных правовых, политических и морально-этических ценностей, куда длиннее, чем тот, который Украина уже преодолела, оставляя окровавленную кожу на костлявых руках президента Путина и патриарха Кирилла».

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