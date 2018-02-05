05.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Украинская пропаганда продолжает верещать из-за популярности русских классиков

За декоммунизацией на Украине логически должна последовать так называемая деколонизация, которая займет несколько десятков лет.

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Об этом в журнале «Український тиждень» пишет киевский пропагандист Юрий Макаров, отметивший, что есть мнение, согласно которому, Вагнер не отвечает за Гитлера, Достоевский — за Ленина, а Высоцкий — за Брежнева.

«Впрочем, они связаны, и это печальный, но неоспоримый факт. Пока Пушкин для тебя значит больше, чем Байрон, Тургенев больше, чем Мопассан, а, допустим, Высоцкий больше, чем Боб Дилан, ты являешься, по сути, частью «русского мира», нравится это тебе или нет. Я вижу в этом не трагедию, но, бесспорно, драму и почву для тяжелых рефлексий. Ментальная зависимость от метрополии ничем не безопаснее, чем зависимость политическая. Просто потому, что точки отсчета и системы координат те же», — утверждает автор.

Отметим, что автор этих строк родился в Болгарии в семье русских эмигрантов. По деду — внук капитана лейб-гвардии Семеновского полка, по матери — внук настоятеля Русской церкви в Софии, затем Свято-Никольского собора в Луганске.

«Прощаться с прежней культурной родиной чрезвычайно трудно, знаю по себе. Это требует незаурядной интеллектуальной отваги и открытости к большому миру (чего-то на самом деле противоположного российской культурной матрице, замкнутой на себе самой). Ну и, конечно, владение другими языками, другими кодами. За декоммунизацией, которую можно осуществить в один шаг, логически идет деколонизация, и это путь на несколько поколений и несколько лет. И только очень отважные позволяют себе ставить это направление на повестку дня уже сейчас», — приходит к выводу Макаров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в своей русофобии Макаров дошел до утверждений, что российская попса реанимирует коммунистический контекст, а русский рок учит любить рабов.

Также мы рассказывали, что украинский писатель Юрий Андрухович выразил недовольство тем, что миллионы людей на Западе продолжают обожать Толстого, Чайковского, Достоевского, Чехова, Булгакова и Шостаковича.