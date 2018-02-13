13.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинская пропаганда теперь вещает на весь мир на пяти языках

Сайт канала иновещания Украины UA|TV для всего мира официально запущен 12 февраля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины.

«12 февраля 2018 года официально запущен сайт канала иновещания Украины UA|TV, который является частью Мультимедийной платформы иновещания Украины. Тестовый вариант сайта был в доступе уже с 5 февраля», — говорится в сообщении.

Министр информационной политики Украины Юрий Стець отметил, что Мультимедийная платформа иновещания Украины развивается ежедневно: результативно происходят включения UA|TV в кабельные сети мира и на инновационных платформах вещания мира.

«Теперь у нас есть собственный информационный портал телеканала иновещания Украины. Он открывает возможности читать новости об Украине из первоисточников на пяти языках: украинском, русском, английском, крымскотатарском и арабском. Два последних сейчас работают в тестовом режиме», — сказал Стець.

Министр добавил, что с запуском сайта телеканала UA|TV, вместе с ИА «Укринформ», Украина будет «вещать» на девяти языках, что позволит привлечь читателей из разных стран.