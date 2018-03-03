03.03.2018, Киев, Дмитрий Скворцов

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Украинская пропагандистка признает, что Стокгольмский арбитраж мог быть подкуплен

«Украина оказалась не готовой к прекращению поставок газа из России, потому что не надеялась на выигрыш в стокгольмском арбитраже», – пояснила работающая на рейтинг Петра Порошенко главред «Известий в Украине» Янина Соколовская.

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Как она признала на телеканале 112, «мы думали, что Россия там так всё заполирует деньгами, что нам там и места не останется, но вышло по-другому – мы выиграли, и с нами разрывают газовый контракт». «Но мы на это и надеялись, – успокоила украинских телезрителей Соколовская. – Потому что, если бы они выиграли, мы бы разорвали».

Тем временем, как пояснил эксперт в области энергетики Валентин Землянский, у Украины были все возможности своевременно подготовить дополнительное соглашение с «Газпромом», поскольку оно не зависело от последнего решения Стокгольмского арбитража: «Что мешало руководству «Нафтогаза» подписать допсоглашение с 22 декабря 2017 года, когда прозвучало решение Стокгольма по первому контракту? Не нужно быть юристом, чтобы понимать: когда два хозяйствующих субъекта получают решение арбитража, то они должны каким-то образом его формализовать».

«Почему «Нафтогаз» не подписал допсоглашение до 1 марта, почему он перечислил деньги на основании старого контракта? Имплементировать же нужно решение Стокгольма, а теперь “Газпром” у нас виноват», — резюмировал Землянский.