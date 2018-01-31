31.01.2018, Минск, Владимир Гладков

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Украинская сторона в Минске вместо диалога выкрикивала лозунги политической направленности

Украинская сторона на встрече Контактной группы по мирному урегулированию в Минске вместо конструктивного диалога озвучивала ничего не значащие лозунги и впадала в демагогию.

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Об этом по итогам встречи заявила и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Категорическую неспособность украинских властей выполнять свои политические обязательства подтверждает и озвучивание представителями Украины в Минске политических лозунгов вместо предоставления официальных позиций как по вопросу этого юридически неполноценного закона («О реинтеграции» – авт.), так и по вопросам повестки дня», – заявила Никонорова.

По мнению дипломата, украинская сторона сама «создает условия для еще большего ослабления связей между Донбассом и Киевом». Украина лишний раз показала свою недоговороспособность, в том числе и отказом пересмотра закона «О реинтеграции», который прямо противоречит Минским соглашениям, блокируя реализацию пункта «об особом статусе».

«На необходимости пересмотра нормативного акта для устранения явных противоречий Комплексу мер настаивают не только гаранты Минских соглашений, но и ПАСЕ, где недавно была принята соответствующая резолюция. В случае, если Киев не внемлет данным призывам, перспективы мирного урегулирования остаются довольно туманными», – добавила Наталья Никонорова.