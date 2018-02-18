18.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Происшествия, Скандал, СМИ, Украина

Украинская власть панически боится даже депортированного Саакашвили — очевидцы


В Киеве накануне анонсированного сторонниками депортированного из Украины Михаила Саакашвили марша за импичмент, приуроченного к очередной годовщине кульминационных уличных беспорядков на киевском майдане, власти перекрыли центр города.

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Об этом сообщают в соцсетях.

«Верх цинизма. Железными конструкциями перегородили проезжую часть Крещатика на Майдане, чтобы завтра тут не смог нормально пройти марш за импичмент. Это настолько кошмарно, что в голове не укладывается», — возмущается главред интернет-издания НБН Татьяна Высоцкая.

«Перекрыли метро, Майдан загородили конструкциями с фото членов Небесной Сотни.
А что, так можно было?», — пишет жцрналист Вячеслав Чечило.

«Это ж надо так бояться Михо», — пишут другие очевидцы.

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