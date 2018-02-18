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Украинская власть панически боится даже депортированного Саакашвили — очевидцы
В Киеве накануне анонсированного сторонниками депортированного из Украины Михаила Саакашвили марша за импичмент, приуроченного к очередной годовщине кульминационных уличных беспорядков на киевском майдане, власти перекрыли центр города.
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Об этом сообщают в соцсетях.
«Верх цинизма. Железными конструкциями перегородили проезжую часть Крещатика на Майдане, чтобы завтра тут не смог нормально пройти марш за импичмент. Это настолько кошмарно, что в голове не укладывается», — возмущается главред интернет-издания НБН Татьяна Высоцкая.
«Перекрыли метро, Майдан загородили конструкциями с фото членов Небесной Сотни.
А что, так можно было?», — пишет жцрналист Вячеслав Чечило.
«Это ж надо так бояться Михо», — пишут другие очевидцы.
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