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03.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Скандал, Украина, Цензура

Украинские артисты стали угрозой национальной безопасности


Украинские телеканалы пошли на нарушение законодательства, показав перед новым годом фильмы с участием российских артистов из черного списка министерства культуры Украины.

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Об этом в интервью «Громадське радіо» заявил член Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов Сергей Оснач.

«Телеканалы транслировали в предновогодний день фильмы с запрещенными российскими артистами, и это прямое нарушение законодательства. «Интер» еще «порадовал» зрителей концертом с украинскими артистами коллаборационистами, и это явно делалось с целью провокации. Но меня больше беспокоит нарушение законодательства, а именно трансляции фильмов с артистами, которые внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Этот перечень публикует Министерство культуры на своем сайте, и фильмы и передачи запрещены к трансляции», — сказал Оснач.

Он также заявил, что хочет увидеть теперь надлежащую реакцию Нацсовета.

Кроме того, в своем блоге Оснач возмутился тем, что в черный список запрещенных артистов до сих пор не внесен «клинический рашист» Юрий Соломин и Леонид Куравлев, а потому фильмы с участием этих актеров продолжают показывать украинские телеканалы.

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