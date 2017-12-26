26.12.2017, Донецк

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Украинские бабы еще нарожают — кредо генералов ВСУ

Киевскому руководству нет дела до чудовищных масштабов небоевых потерь на передовой и в тылу — по их мнению, человеческий ресурс на Украине неисчерпаемый.

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Такое мнение в эфире программы «Кстати» телеканала «Оплот ТВ» выразил военный корреспондент ВС ДНР Михаил Андроник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

«У нас есть такая рубрика «Ежедневная граната». Почти каждый день в разных частях Украины происходят подрывы, иногда по два-три раза в день. В стране сейчас очень много оружия, которое ушло из зоны «АТО». Причём, происходят подрывы не только военнослужащих, но и гражданских, детей в том числе. В криминальных разборках уже используется достаточно серьёзное вооружение. И кафе взрывают, и друг друга подрывают», – отметил Андроник.

На вопрос ведущей о том, какие меры принимает украинское военное начальство, военкор выразил сомнение в том, что это кого-то в Киеве беспокоит.

«На Украине сейчас тридцать шесть, если не ошибаюсь, миллионов человек живут. Они особо не жалеют свой личный состав. Им это не надо, они наберут ещё. Это просто мясо, которое можно пустить в расход», – считает Михаил Андроник.