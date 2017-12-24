24.12.2017, Донецк, Анастасия Самойлова

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Украинские боевики на передовой вышли из-под контроля командования

В первые же сутки «новогоднего перемирия» украинская сторона наглядно показала, что его соблюдение не планировалось в принципе. На это есть ряд причин: неспособность контролировать подразделения командованием и отказ боевиков АТО от выполнения указаний вышестоящего руководства.

Такую информацию во время брифинга озвучил официальный представитель ВС ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, есть две версии, объясняющих такое поведение противника:

«Первая – командиры младшего звена «взвод-рота» ВСУ, находящиеся на передовой, либо не способны управлять своими подразделениями, либо лично, преследуя свои цели, отдают команды на применение оружия в направлении Республики.

И вторая – находящиеся на передовой НВФ (незаконные вооружённые формирования), такие как «УДА» (украинская добровольческая армия) и «Правый сектор», отказались выполнять указания штаба «АТО» о соблюдении перемирия».

Налицо – факт невыполнения своих функциональных обязанностей офицерами украинской стороны СЦКК. Вместо того, чтобы объективно и беспристрастно фиксировать нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ, эти должностные лица, наплевав на свою совесть и офицерскую честь, отрицают и закрывают глаза на ведение огня ВСУ в период «новогоднего перемирия».

ВС ДНР в очередной раз призывают высшее руководство ВСУ успокоить своих подчинённых и нацистов, плюющих на своё командование, его указания и письменные приказы.

«Вся ответственность за соблюдения режима перемирия лежит на командующем «АТО» Забродском и НГШ ВСУ Муженко», – подытожил Басурин.