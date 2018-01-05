05.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Украинские депутаты грозят: Объявим Россию «агрессором», когда будет выгодно Киеву

Окончательная редакция так называемого закона о «деоккупации Донбасса», в котором Россия будет названа «агрессором», будет принята тогда, когда это будет выгодно Украине. Об этом в эфире украинского телеканала «112» заявил депутат Верховной Рады Владимир Арьев.

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«Этот закон будет принят тогда, когда это нужно будет Украине. Это делается в соответствии с нашей стратегической целью. Это и возвращение заложников, и продолжение санкций. Думаю, этот закон будет принят ближайшее время – тогда, когда Украина будет считать это для себя наилучшим», — сказал Арьев.

Напомним, что «закон о деоккупации» был принят в первом чтении 6 октября 2017 года в пакете с продлением закона об особом статусе Донбасса, которое было необходимо для того, чтобы США могли хотя бы формально снять с Украины обвинения в том, что она не выполняет Минские соглашения.

Эксперты называли «закон о деоккупации» дымовой завесой, которая позволила радикалам в раде проголосовать хотя бы за часть политических пунктов Минска. Косвенным подтверждением этого является то, что закон никак не может дойти до второго чтения, хотя нардепы грозятся внести в него такие смелые поправки, как разрыв дипломатических отношений с Россией.