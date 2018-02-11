11.02.2018, Киев, Игорь Петров

3 474 просмотров

Украинские депутаты объявили, что не позволят полякам обвинять Украину в «воображаемых преступлениях» бандеровцев

Националисты не позволят украинским властям вставать на колени и просить прощения за преступления, совершенные ОУН-УПА.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом на Пятых Бандеровских чтениях в Киеве заявил депутат Киевского горсовета от ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы не имеем права позволять оскорблять наших предков. Какие либо политики внутри страны или вне, любые страны могут дискутировать с нами, иметь претензии к нам, но нормальные дети никогда не дадут топтаться по своим родителям. Мы никогда никому не дадим топтаться ни Польше, ни Венгрии, ни России по нашим национальным героям. Бандера – наш герой, Шухевич – наш герой, воины УПА – наши герои. Мы будем защищать их память и никому не позволим, ни одному руководителю Украины, вставать на колени и извиняться за воображаемые преступления наших отцов», — сказал Сиротюк.