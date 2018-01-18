18.01.2018, Киев, Максим Карпенко

11 468 просмотров

Украинские депутаты попались на мастурбации в сессионном зале

Реинтеграция неподконтрольных Киеву регионов Донбасса начнется не с принятия каких-либо законов по этому поводу, а с бегства нынешней власти, ее заключения и национализации разворованных активов государства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в своем блоге написала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По ее словам, сегодняшнее принятие закона «о реинтеграции» — это не возвращение Донбасса, а «имитация и мастурбация» нынешней власти.

«Реинтеграция Донбасса должна начаться с капитуляции партии войны. Локализации ее членов в местах лишения свободы. Национализации всех активов мародеров. И маргинализации всех их бесчеловечных идей. А пока это не реинтеграция, а бессмысленная имитация и мастурбация. Извините за физиологичность», — заявила Лукаш.