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Украинские депутаты устроили массовую драку под флагом ЕС
В городе Луцк на Западной Украине депутаты горсовета устроили массовую драку. Конфликт возник во время сессии, где народные избранники делили землю.
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Часть депутатов осталась обделена и заявила протест против «дерибана», подкрепив его рукоприкладством, а также позвав в зал «активистов».
В итоге склоку между бывшими соратниками по Майдану пришлось усмирять прибывшей в зал полиции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Местные СМИ уточняют интересную деталь — земельный «распил» в Луцке депутаты проводили в ночное время.
Примечательно также, что депутатский мордобой проходил в зале, где установлен флаг ЕС. Не так давно такое полотнище Петр Порошенко привозил в Мюнхен из Донбасса, утверждая, что, воюя с ДНР, «Украина защищает всю Европу».
Теперь очевидно, что под флагом Евросоюза майданщики проворачивают и куда более приземленные аферы.
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