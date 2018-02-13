13.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Украинские добробаты бросают в новую мясорубку

В случае штурма или наступления на Донбассе Киев первым делом бросит в бой так называемых ветеранов Майдана.

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Об этом у себя в телеграмм-канале «WarGonzo» сообщает известный российский военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По разведданным (собрать такую информацию можно без «внедрения» и «шпионажа» при помощи элементарного бинокля) на передовой в «АТО» производится повсеместная ротация. Регулярные войска (ВСУ) выводят в резерв, а на передний край заводят так называемые террбаты – Правый Сектор (запрещён в России), «Айдар», «Азов» и так далее», — пишет Пегов.

Он отмечает, что подобная ротация уже была проведена на ключевых участках фронта, а именно, на горловском направлении и в авдеевской промзоне.

«Как вы все, наверное, знаете, при штурмовой операции и атаке первые ряды принимают на себя весь ответный огонь обороны. Если Киев действительно запланировал обострение на Донбассе, то приносить в жертву регулярных армейцев он явно не собирается. Другое дело добровольцы – националисты, которые всегда готовы броситься на амбразуру во имя идеалов Майдана. К тому же, предыдущий опыт показывает, что ВСУшники в принципе не горят охотой воевать по серьёзному. В общем, любопытная стратегия», — обращает внимание военкор.