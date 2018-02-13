13.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
  2 939 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Украинские добробаты бросают в новую мясорубку


В случае штурма или наступления на Донбассе Киев первым делом бросит в бой так называемых ветеранов Майдана.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом у себя в телеграмм-канале «WarGonzo» сообщает известный российский военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По разведданным (собрать такую информацию можно без «внедрения» и «шпионажа» при помощи элементарного бинокля) на передовой в «АТО» производится повсеместная ротация. Регулярные войска (ВСУ) выводят в резерв, а на передний край заводят так называемые террбаты – Правый Сектор (запрещён в России), «Айдар», «Азов» и так далее», — пишет Пегов.

Он отмечает, что подобная ротация уже была проведена на ключевых участках фронта, а именно, на горловском направлении и в авдеевской промзоне.

«Как вы все, наверное, знаете, при штурмовой операции и атаке первые ряды принимают на себя весь ответный огонь обороны. Если Киев действительно запланировал обострение на Донбассе, то приносить в жертву регулярных армейцев он явно не собирается. Другое дело добровольцы – националисты, которые всегда готовы броситься на амбразуру во имя идеалов Майдана. К тому же, предыдущий опыт показывает, что ВСУшники в принципе не горят охотой воевать по серьёзному. В общем, любопытная стратегия», — обращает внимание военкор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть