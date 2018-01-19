 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
19.01.2018
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Украинские добробаты получили разрешение на отстрел неблагонадежных


Принятый вчера Верховной Радой закон, в котором Донбасс признается «оккупированной территорией», развязывает руки украинской партии войны.

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Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Закон был принят в результате давления «партии войны», прежде всего «Народного фронта», «Самопомощи» и других. Теперь у радикалов есть все возможности для того, чтобы начать «охоту на ведьм». Любой сторонник мирного урегулирования конфликта и сотрудничества с Россией может быть обвинен в пособничестве оккупантам и предательстве национальных интересов страны. Киев выдал всем добровольцам с Донбасса своеобразное «разрешение на отстрел». Другое дело, что непонятно, как при этом можно продолжать закупать у агрессора газ, уголь и так далее. Но на Минских соглашениях это никак не скажется, потому что Москва сегодня не заинтересована в эскалации конфликта на Донбассе», — отметил политолог.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинский парламент отменил АТО и объявил Донбасс «оккупированным».

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