02.03.2018, Донецк, Александр Гусар
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Украина

Украинские генералы рвутся в зону «АТО» подзаработать


В связи с реорганизацией штаба «АТО» военно-политическое руководство Украины занялось поиском кандидатов на высшие командные должности объединенными силами. В связи с этим между украинскими офицерами развернулась жёсткая конкурентная борьба за «хлебные места» в зоне теперь уже бывшей «АТО».

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Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинское оккупационное военное командование, в соответствии с принятым законом «О реинтеграции Донбасса», приступило к реорганизации штаба так называемой АТО в объединённый оперативный штаб операции объединённых сил. Военная составляющая данного закона предусматривает передачу руководящей роли от службы безопасности к командованию ВСУ, что повлечёт за собой увеличение количества высоких должностей для военных в штабе», – сообщил Эдуард Басурин.

Это, по его мнению, неизбежно повлечёт за собой ужесточение конкурентной борьбы между высшими офицерами ВСУ за прибыльные места.

«Военно-политическим руководством Украины в настоящее время осуществляется подбор кандидатов на должность командующего объединёнными силами и другие ключевые должности. В этой связи между командирами бригад ВСУ развернулась ожесточенная конкурентная борьба за «теплые места». Уже ни для кого не секрет, что украинские «полководцы» рвутся в зону вооруженного конфликта, так как налаженный процесс хищения ГСМ, незаконного оборота оружия и наркотиков через так называемых «волонтеров» в другие области Украины, стал для многих из них основным источником дохода. Чем выше должность, тем больше прибыль от войны», – подчеркнул Басурин.

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