05.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Украинские «князья» бегут за ярлыком к вашингтонскому хану. А в результате — пшик

Участие в молитвенном завтраке у президента США (которое стоит 10 тысяч долларов) не принесет украинским политика ничего. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Валентин Гладких, эксперт общественной организации «Слово и дело», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это напоминает историю с древнерусскими князьями, которые наперегонки бежали кто первым залезет в юрту хана Батыя и получит ярлык на правление. Но прикол – в том, что тогда реально в Золотой орде раздавали ярлыки на правление, и могли поддержать это ограниченным военным контингентом в обмен на лояльность и собирание ясира и налогов. А сегодня хотите сдавать по 10 тыс баксов (на молитвенный завтрак) – ну пожалуйста, ну еще одну «поляну» накройте, поставьте еще один стол, дозакажите в ресторане еще немного суши…

Ситуация с юртой и ярлыком была более рациональной – от того, кто первым забежал в юрту с ярмом на шее, зависело будущее, он получал ярлык. А сегодня в «юрту» забежал, сфоткался и выбежал.

Монгольские ханы, к которым в юрту забегали князья, хотя бы знали о существовании тех, кто забегал. А я думаю, что организаторы и основные действующие лица на молитвенном завтраке даже не догадываются, кто там к ним приедет.

Поведение князей для меня более понятно. А сегодня, ну да, есть люди, которые могут себе позволить потратить несколько десятков тысяч долларов, чтобы выложить сэлфи.

Ситуация с ярлыкам меняется – сегодня там ярлыков не раздают и ограниченными контингентами не поддерживают. В лучшем случае, могут похлопать по плечу и сказать: гуд, гуд, давай, вперед!», — сказал эксперт.