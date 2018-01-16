16.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

1 913 просмотров

Украинские корабли в Севастополе превратились в самоходный металлолом

По данным украинских СМИ, в бухтах Севастополя на данный момент остается около 38 судов, входивших в состав ВМСУ, пишет «Московский комсомолец».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

В публикации отмечается, что далеко не все из этих кораблей на плаву, в частности подлодка «Запорожье» задолго до 2014 года представляла собой груду металлолома.

«Там находятся корабли 3–4 ранга, и во время их использования украинские служащие следили за техникой ненадлежащим образом. Украинская флотилия скорее была бутафорией и представляла корабли, которые вросли якорями в грунт», — рассказал изданию редактор газеты «Морской флот» Анатолий Кузнецов.

При этом он уточнил, что 90 процентов военнослужащих ВМС Украины приняли решение сменить гражданство на российское после референдума о статусе Крыма.

Эксперт говорит, что стоимость оставшихся в Севастополе украинских кораблей примерно равна цене металлолома.

«Советские дизельные двигатели были простыми и крепкими, поэтому не сомневаюсь, что корабли смогут доехать до Украины своим ходом. Цена же этих кораблей — стоимость самоходного металлолома», — подчеркнул Кузнецов.