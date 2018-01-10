10.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Украинские курсантки в шоке: Вместо кружевных трусиков – мужские трусы

Всем украинским курсантам, поступившим в военные учебные заведения, выдают мужские трусы, независимо от пола. Об этом в передаче «Акценты» TV Ltava, посвященной гендерному равенству в украинской армии, заявила курсантка первого курса военного колледжа Яна Ткач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам выдают термобелье, оно подходит всем — и мужчинам и женщинам. Мужчинам выдают нижнее белье, девушкам могут выдать, извините, те же самые трусы, широкие. Хотелось бы, чтобы немного о нас все же подумали», — сказала она.