25.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинские наци жалуются, что им не дали оружие для подавления Крымской весны

Киевские националисты подтвердили — во время Крымской весны в 2014 году готовы были сформировать «поезда дружбы» и ехать в Крым с оружием.

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Об этом в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал одиозный лидер запрещенной в РФ националистической группировки «Братство», экс-лидер УНА-УНСО Дмитрий Корчинский.

По его словам, националистам во время событий в Крыму просто не выдали оружие.

«Тогда можно было реагировать, в Крыму были силы. Нужно было отдавать приказы на открытие огня. Нужно было вооружать добровольцев тогда. Уже были добровольцы, в том числе и я был, представлял одну из групп людей, которые просили оружие, чтобы выдвинуться в Крым. Всего этого не было сделано, но что уже сейчас об этом говорить», — заявил Корчинский.