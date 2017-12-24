24.12.2017, Киев, Максим Карпенко

5 568 просмотров

Украинские нацики начинают жаловаться: Даже во Львове уже невозможно без охраны

Украинские националисты во власти шокированы — оказалось, что даже во Львове население не хочет отказываться от связей с Россией и не хотят ходить в раскольнические церкви. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил замглавы Львовского облсовета Владимир Гирняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, к таким выводам он пришел после закрытия Русского культурного центра во Львове.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Это Львов, это Западная Украина, 60 км от Европы. Это не Одесса, не Харьков, это 99% абсолютно патриотически настроенных граждан. Но сколько я получил звонков, даже угроз… Это колоссальное влияние даже у нас, в Западной Украине. Мы стали дальше заниматься этой темой, мне некоторые мои друзья, коллеги начали говорить о том, что нужно нанимать охрану», — заявил Гирняк.