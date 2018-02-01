01.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Украинские нацисты переходят к захвату власти

Присяга в Киеве так называемых «Национальных дружин, сформированных на базе неонацистов полка «Азов», показывает нарастание политической дестабилизации на Украине.

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Об этом пишет «Российская газета», отмечающая, что боевики «Азова» решили выйти из-под крыла МВД и отправиться в самостоятельное плавание.

«Примечательно, что после присяги нацистов на «майдане» Аваков напомнил, что право проверять документы на улице и следить за соблюдением закона принадлежит только полиции, — указывает «РГ». — Из чего украинские СМИ и эксперты сделали вывод: Билецкий начал собственную игру, пытаясь подменить своими боевиками дискредитировавшие себя органы правопорядка. Причина же, по которой «Нацкорпус» вышел из тени, видится в нарастающей нестабильности внутренней политики: когда Петр Порошенко явно теряет поддержку Запада, а экономическая и социальная ситуация грозят общественным взрывом, открывается окно возможностей для «сильной руки», которой себя мнит Билецкий и о чем рассказывает в интервью.