22.02.2018, Киев, Максим Карпенко
  885 просмотров
Криминал, Политические убийства, Скандал, Украина

Украинские нацисты устроили бузу под судом в поддержку убийц Бузины


Националисты из праворадикальных группировок «Свободные люди», С14, «АЗОВ», «Правый сектор» и других устроили пикет Шевченковского райсуда в Киеве, зажгли шины и перекрыли движение по улице.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Они протестуют против суда над своими соратниками Денисом Полищуков и Андреем Медведько, которых подозревают в убийстве известного украинского журналиста Олеся Бузины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Националисты считают судей пророссийскими, а сами Медведько и Полищук требуют создания суда присяжных по своему делу.

«Протест общества из-за грубых процессуальных нарушений… Состав суда был назначен незаконным способом, не удовлетворяют требования о суде присяжных», — поясняют свои действия националисты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть