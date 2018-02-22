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Украинские нацисты устроили бузу под судом в поддержку убийц Бузины
Националисты из праворадикальных группировок «Свободные люди», С14, «АЗОВ», «Правый сектор» и других устроили пикет Шевченковского райсуда в Киеве, зажгли шины и перекрыли движение по улице.
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Они протестуют против суда над своими соратниками Денисом Полищуков и Андреем Медведько, которых подозревают в убийстве известного украинского журналиста Олеся Бузины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Националисты считают судей пророссийскими, а сами Медведько и Полищук требуют создания суда присяжных по своему делу.
«Протест общества из-за грубых процессуальных нарушений… Состав суда был назначен незаконным способом, не удовлетворяют требования о суде присяжных», — поясняют свои действия националисты.
Метки: Убийство Бузины
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