16.02.2018, Луганск, Владимир Гладков

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Украинские офицеры потеряли честь и совесть

Работа украинских военных в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе сводилась к сознательному искажению информации с целью сокрытия военных преступлений Киева. Об этом во время брифинга в Луганске рассказал и.о. главы МИД ЛНР Владислава Дейнего, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходимо возобновить работу того эффективного механизма взаимодействия, который существовал в период, когда офицеры РФ работали в составе СЦКК. Тогда Украине было некуда деваться. Сидели рядом офицер украинского представительства СЦКК и российский офицер. И если не удавалось дозвониться на телефон украинского офицера, дозванивались российскому», – рассказал Дейнего.

Однако, по его словам, для передачи объективной информации на украинскую сторону и этого не всегда хватало.

«Иногда наблюдались парадоксальные ситуации, которые мне описывали российские военные. Российский и украинский офицер сидят в блиндаже под обстрелом. Это было в районе насосной станции Васильевки, это Мариупольское направление подконтрольной территории ДНР.

Генерал с украинской стороны своему офицеру дозвониться не может, дозванивается российскому, спрашивает: «Как обстановка?». Тот говорит: «Ну, послушайте сами». Слышно прекрасно все прилёты. Генерал просит передать трубку украинскому офицеру, который браво докладывает, что «всё нормально, всё спокойно, мы гуляем в поле с российским коллегой, тишина абсолютная», – рассказал Владислав Дейнего.

«То есть, для украинских офицеров существует какая-то альтернативная реальность, где они блиндаж воспринимают как чистое поле, обстрелы – как лёгкое дуновение ветерка», – иронично закончил и.о. главы МИД ЛНР.