04.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Политика, Скандал, Украина

Украинские парамилитарные группировки выходят из-под контроля кукловодов


Украина сегодня нашпигована нелегальным оружием, что играет на руку правым радикалам, пишет журнал «Український тиждень».

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Издание утверждает, что за недавним киевским маршем «Национальных дружин», сформированных на базе боевиков «Азова», стоит глава МВД Украины Арсен Аваков.

При этом в публикации отмечается, что в один прекрасный момент радикалы могут выйти из-под контроля политиков, которые думают, что могут использовать эти формирования в своих интересах.

«Украина сейчас нашпигована нелегальным оружием: порой бытовые пьяные ссоры заканчиваются подрывом боевых гранат. Агрессивных настроений в обществе немало, вялость и бездействие власти откровенно раздражает. Разговоры о «порядке» и «сильной руке» совсем не экзотическое явление. И ошибаются те политики, которые думают, что они смогут «канализировать» радикальные настроения и направить их в нужное русло, конвертировать в политический рейтинг, а затем избавиться излишне опасных экстремистов.

Но в один момент грубая сокрушительная сила может просто выйти из-под контроля и уничтожить прежде всего тех, кто уверенно считал себя кукловодом. При этом, что важно, страна может погрузиться в кровавый хаос, которым непременно воспользуются сильнее враги», — приходит к выводу журнал.

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