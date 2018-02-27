27.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Украинские патриоты не оценили: Pussy Riot попали и в ФСБ, и на «Миротворец»

Участники скандальной группы либеральных акционистов Pussy Riot Ольга Борисова, Мария Алехина и Александр Софеев прибыли в Крым накануне 26 февраля – даты, объявленной украинскими властями «днем сопротивления оккупации полуострова».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2014 году участники группы выступали на украинском телевидении и пугали крымчан российскими олигархами.

Не случайно, что гости с материка привлекли внимание местных спецслужб.

Борисову и Софеева при выходе с парома в Керчи и пригласили на беседу в управление ФСБ по Крыму. Затем они и прилетевшая на самолете Алехина были еще раз задержаны и прошли медицинское освидетельствование на предмет употребления наркотиков. Об этом сообщает «Медиазона».

В итоге планы провокаторов с прицелом на 26 февраля оказались сорваны.

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Борисова и Софеев

Более того, «пуськи» не нашли и поддержки на Украине. После известия о прибытии в Крым либералы были внесены в базу скандального сайта «Миротворец» за то, что «сознательно нарушили государственную границу», прибыв в Крым не через украинские пункты пропуска.

«Нарушать Государственную границу нашей страны — страшный грех. Государственная граница Украины неприкосновенна», — написано на «Миротворце».

Напомним, что в феврале 2012 года «Пусси Райот» прорвались к алтарю храма Христа Спасителя в Москве и начали там исполнять издевательские песни и танцы. За это они позже понесли уголовное наказание и отбыли тюремные сроки. Ранее одна из участниц «Пусс Райот» Надежда Толоконникова принимала участие в еще одной скандальной акции – групповом соитии в московском Зоологическом музее.