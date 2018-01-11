 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
11.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Политика, Россия, Спецслужбы, Статистика, Таможня, Туризм, Украина

Украинские пограничники похвастались, что с начала года успели унизить спецпроверками 25 тысяч россиян


На сегодня через систему биометрического контроля иностранцев со времени ее введения 1 января прошли 32,5 тысячи человек, в том числе 25 тысяч россиян.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По состоянию на сегодня, включая вчерашний день, 32,5 тысячи иностранцев, из них 25 тысяч граждан России», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, Украина приняла закон, согласно которому граждане ряда африканских и азиатских стран, в которых идут войны, а также граждане РФ при прохождении пограничного контроля теперь будут подвергаться унизительному биометрическому контролю, который не применяется в отношении американцев и жителей стран ЕС.

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