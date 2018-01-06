 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
06.01.2018, Луганск, Николай Кузнецов
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Донбасс, Коррупция, Общество, Таможня, Украина

Украинские пограничники зарабатывают на жителях Луганщины 50 тыс. гривен в день


Украинские пограничники на линии разграничения искусственно создают очереди, чтобы жители Луганщины, которые хотят проехать на контролируемую Киевом территорию, платили им «дань» за быстрое пересечение блокпоста.

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Об этом сообщил начальник Народной Милиции ЛНР Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На пункте въезда-выезда «Станица Луганская» представители погранслужбы Украины в искусственно созданных с их стороны очередях предлагают гражданам «быстро пройти» через КПВВ за символическое вознаграждение в 300 гривен. По словам одного из очевидцев, за один час его наблюдения к такой услуге прибегли порядка 10-12 человек.

Соответственно можно подсчитать, что в среднем за сутки украинские пограничники имеют с мирных жителей около 50 тысяч гривен», − заявил Михаил Филипоненко.

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