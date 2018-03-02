02.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Общество, Политические репрессии, Украина

Украинские прокуроры хотят посадить за решетку миллион крымчан


Действия жителей Крыма в поддержку России подпадают под действие 50 статей Уголовного кодекса Украины.

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Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Рады, глава общественной организации «Сила права» Андрей Сенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы попросили прокуроров, следователей, профессионально занимающихся этой сферой, промоделировать, во-первых, сколько статей применимо к деяниям наших граждан, которые они совершают на оккупированных территориях в интересах агрессора. И нам выдали порядка пятидесяти статей Уголовного кодекса. Тогда мы задали вопрос: а сколько это людей? И после определенного моделирования ситуации нам говорят: «До миллиона человек». Которые попадают под действие сегодняшнего Уголовного Кодекса. Это без закона об ответственности за коллаборационизм», — заявил Сенченко.

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