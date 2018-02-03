03.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
  1 922 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Миссия ОБСЕ, Общество, Политика, Пропаганда, Украина

Украинские пропагандисты перевирают отчеты миссии ОБСЕ на Донбассе


 

Украинские военнослужащие подстраивают под себя данные из отчётов СММ ОБСЕ, а потом оказывают давление на СМИ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Эдуард Басурин констатировал тот факт, что украинские пропагандисты перевирают официальные отчёты миссии ОБСЕ.

«Военный преступник Зенченко, чтобы снять с себя ответственность, через связи в ГШ ВСУ оказывает давление на подконтрольные СМИ. 2 февраля многие киевские марионетки опубликовали информацию об обстреле подразделениями ВС ДНР представителей ОБСЕ в районе населённого пункта Ясиноватая. В отчёте ясно написано «пули летели с запада на восток», в этом направлении находятся позиции 25 овбдр», – заявил он.

По мнению Эдуарда Басурина, всё это лишний раз доказывает лживость украинских СМИ.

«Покрывая преступления ВСУ, продажные журналисты всеми силами пытаются обвинить ВС ДНР в нарушениях режима прекращения огня», – подытожил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть