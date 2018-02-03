03.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Украинские пропагандисты перевирают отчеты миссии ОБСЕ на Донбассе

Украинские военнослужащие подстраивают под себя данные из отчётов СММ ОБСЕ, а потом оказывают давление на СМИ.

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Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Эдуард Басурин констатировал тот факт, что украинские пропагандисты перевирают официальные отчёты миссии ОБСЕ.

«Военный преступник Зенченко, чтобы снять с себя ответственность, через связи в ГШ ВСУ оказывает давление на подконтрольные СМИ. 2 февраля многие киевские марионетки опубликовали информацию об обстреле подразделениями ВС ДНР представителей ОБСЕ в районе населённого пункта Ясиноватая. В отчёте ясно написано «пули летели с запада на восток», в этом направлении находятся позиции 25 овбдр», – заявил он.

По мнению Эдуарда Басурина, всё это лишний раз доказывает лживость украинских СМИ.

«Покрывая преступления ВСУ, продажные журналисты всеми силами пытаются обвинить ВС ДНР в нарушениях режима прекращения огня», – подытожил он.