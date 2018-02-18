18.02.2018, Киев
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Общество, Россия, Транспорт, Украина

Украинские пункты пропуска не выдерживают наплыва машин, выезжающих в РФ


На украинско-российской границе на пункте пропуска «Гоптовка» из-за огромного количества грузовых автомобилей, выезжающих с Украины, пришлось временно приостановить работу КПП.

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Такую информацию сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Со вчерашнего вечера контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения «Нехотеевка» не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу. Очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска «Гоптовка» и на территории самого пункта пропуска, составляет около 100 автомобилей. Ещё около сотни транспортных средств вернулись, чтобы следовать другим маршрутом»,- отметили в пресс-службе.

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