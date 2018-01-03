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03.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Общество, Политика, СМИ, Украина

Украинские СМИ понизили градус антироссийской риторики


На Украине постепенно стихают антироссийские настроения, и националисты стали не так страшны.

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Об этом в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил известный украинский композитор Владимир Быстряков. По его словам, даже по центральным телеканалам уже можно услышать примирительную и пророссийскую риторику.

«Сегодня умерили антироссийскую риторику у нас в прессе, уже не пишут «ПТН ПНХ» на автомобильных номерах. У же сегодня Пиховшек говорит «я могу не любить Путина, но я не могу его не уважать», — это он говорит на одном из центральных каналов и его за это не растерзали. Раньше бы явился к нему отряд красно-черных хлопцев и начали бы метелить, сегодня это проглотили почему-то», — заявил Быстряков.

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