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Украинские СМИ понизили градус антироссийской риторики
На Украине постепенно стихают антироссийские настроения, и националисты стали не так страшны.
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Об этом в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил известный украинский композитор Владимир Быстряков. По его словам, даже по центральным телеканалам уже можно услышать примирительную и пророссийскую риторику.
«Сегодня умерили антироссийскую риторику у нас в прессе, уже не пишут «ПТН ПНХ» на автомобильных номерах. У же сегодня Пиховшек говорит «я могу не любить Путина, но я не могу его не уважать», — это он говорит на одном из центральных каналов и его за это не растерзали. Раньше бы явился к нему отряд красно-черных хлопцев и начали бы метелить, сегодня это проглотили почему-то», — заявил Быстряков.
Метки: Владимир Быстряков
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