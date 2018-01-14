14.01.2018, Киев, Елена Острякова

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Украинские танки из Крыма отправятся прямиком на Донбасс — эксперт

Украинская бронетанковая техника, которая сейчас находится в Крыму, может быть использована в зоне т.н. «АТО».

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Об этом в интервью интренет-каналу Topinform заявил украинский блогер Юрий Дудкин.

«Бронетанковой техники в Крыму огромное количество: БТР, танки, бронемашины, бмп. Заводы в Харькове, Житомире, которые занимаются ремонтом техники, участвующей в боевых действиях на востоке Украины, нуждаются в запчастях, корпусах, поскольку в Украине вся техника советская и российская. У нас нет собственного военного производства, поэтому Украина срочно нуждается в этих запчастях. Россия их уже давно не поставляет», — сказал Дудкин.

Напомним, ранее экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил в интервью «Политнавигатору», что Россия должна не отдавать Украине бронетанковую технику, а предложить за нее компенсацию.