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08.01.2018, Донецк, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Происшествия, Украина

Украинские танкисты по неосторожности сожгли танк


Солдаты ВСУ сожгли танк, переливая на корпусе бронемашины бензин, в нарушении всех норм техники безопасности.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны ДНР, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора ».

При этом украинские военные курили и для освещения пользовались зажигалками.

«2 января при проведении тренировки под личным руководством командующего АТО М.Забродского в 28 омбр сгорел только что возвращённый из ремонта танк Т-64. Бронетехника перемещалась в ночное время в зоне ограничения, в которой запрещено размещение тяжёлого вооружения, направление Гранитное-Анадоль.

В связи с разгильдяйством, отсутствием контроля за подчинёнными и нарушением мер пожарной безопасности на корпусе танка переливался бензин. При этом личный состав курил и использовал для освещения зажигалки. Вспыхнувшая ветошь и потёки бензина подожгли трансмиссию танка, огонь распространился с большой скоростью, и боекомплект танка детонировал. В результате, кроме танка Т-64 потери вооружения составили: два автомата АКСУ-74 – это оружие членов экипажа, который едва успел укрыться от взрыва и был контужен. Горе-танкисты находятся в госпитале. Этот пример показывает, что опасно необученным офицерам и солдатам ВСУ выдавать новую технику и мощное вооружение.

Вооружённые банды ВСУ и себе могут потери нанести, и мирным жителям, которые находятся рядом с ними», − заявили в МО ДНР.

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