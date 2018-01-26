26.01.2018, Киев, Александр Ростовцев

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Украинские вчэные угрожают уличными разборками

Отношения государства и науки в чём-то напоминают отношения хозяина и его коровы. Если хозяин рачительный и заботливый, то и корова у него ухожена, накормлена и даёт положенные два ведра молока повышенной жирности в день. У так себе хозяина корова ест досыта не каждый день, вид имеет не выставочный и кое-как выдаёт в день полведра синеватого молока. А есть и такие хозяева, у которых корова напоминает обтянутый шкурой велосипед, молока не даёт вообще, а корм получает только для того, чтобы лишь не сдохла.

Так вот, украинское государство и украинская наука напоминают хозяина – тупого жлоба, и коровёнку – издыхающего одра, некогда славившуюся упитанностью и рекордными удоями.

Но эта картинка далеко неполна и очень схематична. Беды украинской науки начались не вчера, а как минимум четверть века назад, когда группе национал-отморозков и авантюристов за пару лет удалось убедить жителей УССР в том, что их сало зйилы москали и если отделиться, то сала станет просто завались, а на москалей можно будет поплёвывать из-за плетня с макитрами.

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И если во времена Кравчука и первого президентского срока Кучмы резко поплохело всем, включая науку, то с начала 2000-х, вроде бы все притерпелись, и жить стало худо-бедно, но можно. Кое-какие отрасли науки и техники выжили и научились сводить концы с концами. Но уже победа «гидности» снесла даже эту жалкую стабильность, а с началом войны, разгулом махновщины и разрывом научно-технических связей с Россией всё провалилось куда-то лет на сто в прошлое.

Текущая ситуация представляет собой следующее. Украинская наука финансируется правительством (что Яценюка, что Гройсмана) по остаточному принципу. Весь бюджет Национальной Академии наук Украины (НАНУ) сравним с кубышкой одного американского университета чуть выше среднего уровня – примерно $200 млн. Ежегодные расходы на одного учёного составляют $9300 в год, что 18 раз ниже Бразилии. Даже в некоторых африканских странах ежегодные расходы на одного учёного раз 10 раз больше.

Ситуация осложняется ещё и тем, что к власти пришли воры и временщики, которые не знают и не хотят знать, зачем вообще нужна наука. Гройсман сотоварищи выделяют президиуму НАНУ некую сумму, которой явно не хватает на всех учёных, работающих в системе Академии наук.

Президиум тем самым поставлен перед сложной дилеммой: либо выделять без обид блокадную пайку всем подопечным, срезая ставки и делая всех равных в нищете, либо на свой выбор полностью профинансировать горстку избранных, оставив остальных питаться крошками со стола. Как меньшее зло был выбран второй вариант, и зубы на полку сложила опора режима – киевский Институт украинской археографии и источниковедения им. Грушевского, Институт истории НАНУ, Институт украинознавства во Львове. Впрочем, за бортом остались институты, занимавшиеся фундаментальными исследованиями в областях ядерной физики, космических исследований, биологии, генетики и т.п. Словом, те, кто в своей научной деятельности потребляет уйму денег, а результат выдаёт очень нескоро. Если вообще выдаёт – и такое бывает.

При этом, штат президиума НАНУ раздут до 300 членов и финансируется из отдельного источника, что приводит в бешенство лишенцев. Однако, вместо того, чтобы узреть корень зла в сложившейся за четверть века политической и экономической системе Украины, лишенцы обратили свой гнев против президиума, требуя от него справедливой делёжки бюджетных средств. Что характерно, денег хотят как физики с генетиками, так и расплодившийся за время «незалежности» лженаучный балласт, вроде «вчэного историка» Брехуненко.

Под водительством различных брехуненок вчэные слезли со своих эмпиреев и 16 – 18 января выходили пикетировать Кабмин, требуя денег и внимания. Кабмин денег дал. Вернее, выдал бумагу с обещанием увеличить расходы на науку.

Однако, на практике, деньги на бумаге выделялись одни, а на президиуму НАНУ выдавались совсем другие. Либо не выдавались совсем. И поэтому президиум в свою очередь перечислил слёзы Гройсмана в научные учреждения, предоставив их руководству делить их по справедливости, вызвав очередную вспышку ярости у «науковцив».

Понимая, что никакие пикеты, протесты, сидячие и лежачие голодовки ни к чему не приведут, «вчэные» потихоньку начинают перенимать опыт выколачивания денег при помощи «активистов» и «вытиранов АТО».

24 января в ИА УНИАН состоялась очередная пресс-конференция, на которой отощавший «историк» Брехуненко потрясал бумагами, обличая фарисеев и сюрреалистов из президиума НАНУ. Речь его была длинной, страстной, бессмысленной и богато пересыпана цитатами из притащенных ради такого случая документов.

Но не идиот Брехуненко был изюминкой и звездой пресс-конференции. Обиженные президиумом НАНУ «вчэные» пригласили поучаствовать в сходке одну примечательную личность – Шурика Алферова, «кандидата исторических наук», пресс-секретаря полка «Азов», – в качестве «тяжёлой артиллерии».

По первоначальной задумке вместе с Алфёровым должен был прийти ещё один «историк-вытиран АТО» Андрощук, но вместо него в посиделках участвовал колоритный рагуль, «дохтур исторычных наук» Тарас Чухлиб, директор Науково-дослидного институту козацтва, член экспертной комиссии Украинского института национальной памяти и прочая, и прочая…

«Историки в штатском» послали недвусмысленный месседж президиуму НАНУ. Так, по их мнению, в руководстве Национальной Академии наук окопались враги, которые за 27 лет «незалежности» привели украинскую науку к глубокому кризису, культивируя советскую систему управления в своих корыстно-бюрократических интересах. Эти враги угрожают национальной безопасности, лишают страну цивилизационной перспективы, а также способствуют поражению Украины в гибридной войне с Россией.

Блеснул интеллектом «историк» и пресс-секретарь полка «Азов» Алфёров, сообщивший о двадцатилетнем заговоре, приведшем Украину к потере науки и промышленности. Ослепительным перлом в речи секретаря сверкнул пассаж о том, как несколько российских телеканалов заставили Крым покинуть Неньку. А всё из-за страшно Хитрого Плана по специальной подготовке российских историков, получающих гранты на изучение Византии, Древней Руси, Тмутараканского княжества.

Историки тщательно изучают Тмутаракань, пишут «темники» политологам, те рассказывают в телевизоре, а потом Украина теряет территории «без жодных пострилив». А потом украинские армейцы и волонтёры сидят и недоумевают: «как же так, почему мы воюем с братьями?», тогда как в России все всё знают: «воюемо проты хохлив!». А всё почему? Науку, начиная со школьной, разрушили «внутренние оккупанты».

Во время яркой, полной искромётного маразма, речи пресс-сека «Азова», несмотря на его очевидную молодость, хотелось неоднократно вскочить и аплодировать стоя.

Судя по бегающим крысиным глазёнкам Брехуненко, идея позвать на прессуху говорливого дегенерата из «Азова» принадлежала именно ему. И вообще, присутствие на пресс-конференции четырёх «историков» из пяти «вчэных» наводило на мысль, что главными организаторами похода против президиума НАНУ выступают именно утратившие любовь и финансирование «великие украинские историки».

Присутствовавший на сходке шумеров председатель совета молодых ученых Института физиологии имени Богомольца НАНУ Алексей Болдырев смотрелся белой вороной, а его речь об убивающей науку концепции «аграрной сверхдержавы», коррупции в президиуме украинской Академии наук и необходимости расследования её проявлений законными методами прозвучала выступлением вегана на собрании людоедов.

В общем-то, наука всё это уже проходила. В 1930-е некоторые учёные АН СССР использовали админресурс и обвиняли коллег в троцкизме в борьбе за финансирование и привлечение внимания власти. Правда, для большинства из них эта борьба закончилось тюремным заключением и работой в «шарашках» за стакан сметаны, чтобы люди занимались своими прямыми обязанностями в условиях надвигающейся войны, а не плели интриги.

Приглашение одного из вождей «Азова» и его обличительная политическая речь на пресс-конференции в лучших традициях поисков внутренних врагов как бы намекает президиуму НАНУ, что схватка за финансирование может перейти в политическую плоскость с «охотой на ведьм» и привлечением майданного охлоса в качестве последнего аргумента. Ведь кого отодвинули от кормушки? – самых «нужных» Украине людей, бездарных пропагандонов, c которых обязана начинаться Родина.

Понятное дело, что от перестановки членов президиума НАНУ ситуация в украинской науке не улучшится, но под давлением улицы власть может поменяться на «шумерскую». И тогда скудный кусок финансового пирога Академии наук будет перекроен в пользу бредогенераторов.