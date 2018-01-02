 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
02.01.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Скандал, Украина

Украинские военные обстреляли ДНР в канун Нового года, сорвав зло в связи с невыплатой «боевых»


Обстрел зажигательными боеприпасами окраин Донецка в канун Нового Года вёлся находящимися в стадии алкогольного опьянения бойцами ВСУ, которые таким образом выражали своё недовольство в связи с невыплатой «боевых».

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Об этом сегодня на брифинге рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Установлено, что огонь по нашей территории вёлся с позиций 3-й роты 1-го батальона военнослужащими ВСУ по фамилии Гуляк С.М. и Иванов С.Ю., находящимися в состоянии алкогольного опьянения», – рассказал Басурин.

Как сообщается, военнослужащие объяснили своё поведение попыткой возврата выплат надбавок за ведение боевых действий, отменённых в связи с началом так называемого новогоднего перемирия.

«В настоящее время военнослужащим ВСУ, находящимся на передовой, с 23 декабря отменена выплата за так называемые боевые действия. А те выплаты, что уже были произведены, активно изымаются со счетов военнослужащих как переплата.

Именно поэтому солдаты ВСУ начинают стрелять по территории ВС ДНР и близлежащим населённым пунктам, дабы вернуть утраченное и снова начать зарабатывать на терроре и крови наших граждан», – подытожил замкомандующего ВС ДНР.

Отметим, что ВСУ обстреляли территорию столицы ДНР 30 декабря, в связи с чем произошло возгорание квартиры в посёлке Трудовские.

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