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18.01.2018, Донецк, Александр Гусар
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Происшествия, Сюжет дня, Украина

Украинские военные сожгли свою командно-штабную машину


Во время разгрузки военной техники в результате короткого замыкания сгорела командно-штабная машина командира батальона 93-й бригады ВСУ.

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Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Подразделения 1-го и 2-го батальонов 93-й бригады завершили своё размещение на позициях совместно с 28-й бригадой. Не обошлось без потерь. В процессе выгрузки с железнодорожной платформы в результате короткого замыкания сгорела БМП-1КШ командира батальона», – сообщил он.

При этом было отмечено крайне плачевное состояние украинской военной техники, которое, несмотря на якобы достаточное финансирование со стороны властей Украины, и послужило причиной ЧП.

«Как мы видим, состояние техники и даже личных боевых машин командиров настолько плохое, что они «самоуничтожаются», не доезжая до передовой. При этом, напомню, что военно-политическое руководство Украины продолжает рассказывать об увеличении финансирования для восстановления и ремонта техники. Куда уходит это финансирование – пусть военнослужащие ВСУ задают вопросы своим командирам», – добавил Эдуард Басурин.

 

 

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