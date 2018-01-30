30.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинские заробитчане перестали слать деньги на родину

Граждане Украины, выехавшие из страны в поисках лучшей работы, собирают деньги, чтобы перевезти за кордон свои семьи и остаться там навсегда.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экономический эксперт, глава ОО «Общественный аудит» Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«После Майдана власть в стране заняли люди, нацеленные на отбор у граждан Украины денег. Власть отлично понимает, что человек не может прожить на те деньги, которые ему остаются. Значит, косвенно их устраивает та сумасшедшая убыль людей, которая происходит в Украине сегодня. Это смертность и выезд за рубеж. Миллионы людей, два -три Киева работают за рубежом, уехали. Люди перестают пересылать сюда деньги, что говорит о том, что они не хотят сюда возвращаться, а откладывают их там и будут забирать туда своих родных и близких», — подчеркнул Гольдарб.