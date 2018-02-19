19.02.2018, Киев, Михаил Рябов
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Мнение, Политика, Россия, Украина

Украинские землячества России стыдливо молчат о погроме «Россотрудничества»


Многочисленные украинские землячества и культурные общества России стыдливо молчат об учиненных националистами в Киеве погромах здания «Россотрудничества». На этот факт обращает внимание глава Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер.

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«В России находятся десятки украинских землячеств, в том числе, возглавляемых знаменитыми людьми. В России функционируют несколько украинских культурных центров. Почему украинские землячества, которые позиционируют себя, как представители огромной украинской диаспоры, никак не откликнулись на дикий погром Россотрудничества?

Почему они не обратились к украинскому правительству с предупреждением об угрозе русофобии, которая вредит в первую очередь миллионам украинцев, работающих в России? Почему они не осудили уголовные выходки украинских радикалов, которые пользуются открытой поддержкой официальных лиц?

Или эти землячества годятся только на то, чтобы вышиванки и писанки демонстрировать?» — отмечает Шеслер.

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