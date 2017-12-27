 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
27.12.2017, Донецк, Николай Кузнецов
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Д.Б., Пропаганда, Скандал, СМИ, Украина

«Украинские журналисты вели себя как обезьяны», — очевидец


Сотрудники украинских СМИ, обслуживающие националистический режим Петра Порошенко, прибыв в Донбасс для съемки процесса обмена пленными, шокировали своим поведением журналистов ДНР.

Об инциденте рассказывает донецкий журналист Сергей Макаренко сообщил на своём канале «Inside Donetsk», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские журналисты ведут себя как обезьяны. Они знали, что к ним на территорию Украины в Зайцево приехали журналисты из ДНР и ЛНР. Обернувшись в украинские флаги, они кричали: «Слава Украине» и «Донбасс – цэ Украина». Это так профессионально с их стороны», − пишет донецкий журналист.

Также он поделился еще одним наблюдением.

«А ещё, все придорожные сельские туалеты на Украине украшены флагами Евросоюза. Всё это потому, «що Украина – цеЭуропа», − изумляется Макаренко.

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